La fortuna bacia Roccella Jonica: vinti 2 milioni di euro

La fortuna torna a sorridere alla Calabria. Un biglietto del gratta e vinci Mega Miliardario New ha regalato una vincita da ben 2 milioni di euro a un fortunato giocatore che ha acquistato il tagliando vincente a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, nella rivendita di Via Umberto I 87.

Il biglietto protagonista della vincita è il Mega Miliardario New, una delle versioni più recenti della storica serie Miliardario. Il premio massimo previsto è proprio da 2 milioni di euro.