Truffa ai conti Paypal: Udicon mette gli utenti ai ripari

Il mondo dei pagamenti digitali è sempre più al centro di nuove minacce. Dopo i recenti avvertimenti sul Juice Jacking, le insidie delle stazioni di ricarica pubbliche, e le diverse richieste di supporto ricevute ed evase per far fronte a questo pericolo, l'attenzione si sposta ora su una nuova e pericolosa ondata di truffe che colpiscono i conti PayPal.

"Il progetto Rete Digitale – fanno sapere Ferruccio Colamaria e Nico Iamundo, rispettivamente presidente provinciale Cosenza e presidente regionale dell’Unione per la Difesa dei Consumatori (UDiCon) – sensibilizza gli utenti sui pericoli delle truffe online che mirano ai conti PayPal, una pratica sempre più diffusa e preoccupante nel 2025".

L'ultima frontiera delle frodi digitali si basa su una campagna di spoofing che sfrutta email ingannevoli. Gli utenti ricevono messaggi che li invitano ad aggiornare le proprie informazioni di accesso entro 48 ore, minacciando la sospensione dell'account.

Il pulsante Aggiorna il tuo account PayPal reindirizza però a un sito clone dove, ignari, gli utenti inseriscono le proprie credenziali, consegnandole di fatto ai cybercriminali. La società di sicurezza McAfee Labs ha rilevato una campagna in grado di generare oltre 600 email false in un solo giorno.

Individuare una truffa di questo tipo è fondamentale per proteggersi. Il primo campanello d'allarme è il dominio dell'indirizzo email: un'email legittima da PayPal terminerà sempre con @paypal.com. Qualsiasi altra estensione è quasi certamente un tentativo di frode.

"Per ridurre al minimo il rischio di cadere vittima di questa insidia – aggiungono – raccomandiamo alcune precauzioni essenziali. Oltre a verificare il dominio dell'email, un consiglio utile è attivare l'autenticazione a due fattori sul proprio account PayPal. Questo sistema, anche nel caso in cui i malintenzionati riuscissero a ottenere la password, richiederà un codice univoco inviato tramite SMS, impedendo accessi non autorizzati".

Attraverso il progetto Rete Digitale, UDiCon si impegna a fornire ai cittadini le informazioni necessarie per proteggersi anche da questa specifica minaccia.

"I nostri sportelli – concludono Colamaria e Iamundo – restano a disposizione per offrire consulenza e supporto a chiunque desideri viaggiare in sicurezza nel mondo digitale, consapevole dei potenziali rischi. Una gestione sicura dei pagamenti online inizia sempre da una buona informazione".