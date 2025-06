Corrinsieme, a Santa Caterina ci sarà anche il top runner Luca Ursano

Luca Ursano

È il 26enne Luca Ursano il primo del lungo elenco dei top runner che prenderanno parte alla XIX edizione della Corrinsieme, in programma domenica 29 giugno nel circuito cittadino di Santa Caterina dello Jonio.

Allenato da un grande campione del passato come Maurizio Leone (fondista cosentino del Gruppo Sportivo Carabinieri, che ha vestito per quindici volte la maglia azzurra), Ursano sta vivendo un anno in netta ascesa.

Dopo il tesseramento con l’Atletica Casone Noceto, ha preso parte alla Coppa Europa dei diecimila metri di Pacè in Francia, classificandosi terzo nella sua serie, con un crono di 28’36”06, seconda sua migliore prestazione di sempre nella distanza.

Nel 2021 ha migliorato il primato regionale calabrese under 23 nei 10.000 e nei 5.000 metri, mentre nel 2023 è arrivato quarto tra gli italiani e decimo assoluto alla mezza Maratona di Telese, campionato nazionale di specialità.

Lo scorso anno ha ottenuto un settimo posto con la Nazionale Italiana Universitaria di Cross ai Mondiali di Muscat in Oman, mentre vanta un tempo di 28’28”84 stabilito a Londra sui diecimila metri.

E c’è da prevedere che l’importante classica di Santa Caterina dello Jonio, che torna dopo dodici anni di assenza, sarà l’occasione migliore per ben figurare di fronte a un pubblico che sarà sicuramente dalla sua parte.

Va ricordato che la Corrinsieme è valevole come campionato regionale individuale Fidal (settore giovanile), campionato regionale individuale e societario settore assoluti Fidal di corsa su strada e campionato regionale individuale Endas di corsa su strada 2025.

Organizzata dal comitato regionale Fidal Calabria e dall’Asd Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido, la manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Calabria, del Comitato Regionale del Coni e del Comune di Santa Caterina dello Jonio.

Il comitato organizzativo locale, presieduto da Gino Caporale e dal suo vice Domenico Carioti, e composto dal responsabile del percorso Francesco Criniti e dal responsabile dei top runner Mimmo Carone, è al lavoro per arricchire il parterre dei top runner che parteciperanno alla corsa sui diecimila metri che concluderà un pomeriggio di sport, aggregazione e solidarietà.

Il ricavato delle quote di iscrizione, infatti, sarà devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.