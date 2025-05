A Santa Caterina dello Jonio torna dopo dodici anni la “Corrinsieme”

Torna domenica 29 giugno, dopo dodici anni di assenza, la Corrinsieme, manifestazione podistica tra le più amate e partecipate in italia, valevole come campionato regionale individuale Fidal (settore giovanile) e di Endas di corsa su strada 2025.

La gara gode del patrocinio della Presidenza della Regione Calabria e del comune, il cui sindaco Francesco Severino ha fortemente voluto il ritorno di un evento che per diversi anni ha rappresentato uno degli eventi che ha maggiormente coinvolto la comunità cittadina.

Come sempre, la competizione si snoderà nel circuito cittadino ad anello, col traguardo in prossimità della villa comunale, che nelle edizioni precedenti ha visto trionfare alcuni dei principali podisti a livello mondiale, tra cui tre vincitori di due edizioni a testa, come l’azzurro Antonello Landi (primo nel 1997 e nel 1998), il keniano Daniel Kiprop Limo (2006, 2007) e il ruandese Sylvan Rukundo (2009, 2010).

Vi potranno partecipare i tesserati Endas, Fudal, Eps (riconosciuti dal Coni) e i tesserati Runcard Fidal in regola col tesseramento per l’anno sportivo 2025. Il ricavato delle quote di iscrizione sarà devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Oltre alle competizioni in programma nelle varie categorie, sono previsti una corsa non competitiva e un fitwalking sulla distanza di 4 mila metri, per celebrarne insieme e col giusto spirito il ritorno e trascorrere un pomeriggio all’insegna dello sport, del benessere e del divertimento.

L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare le richieste d’iscrizione è Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e copia degli elenchi dei partecipanti per ogni associazione dovrà essere inviata a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Gli atleti liberi in possesso di certificazione medica potranno iscriversi entro i 45 minuti precedenti la manifestazione.

Tutti gli aggiornamenti e le ulteriori informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito ufficiale www.corrinsieme.it.