Sbarchi: soccorsi altri 278 migranti, erano in mare da tre giorni

La Guardia Costiera ha messo in salvo 278 migranti che sono stati intercettati e soccorsi ad alcune decine di miglia al largo delle coste della Locride, mentre erano a bordo di due pescherecci su cui viaggiavano da almeno tre giorni, dopo aver lasciato la Libia dal porto di Tobruk.

Gli stranieri - egiziani, pakistani, bengalesi, siriani e sudanesi e tra i quali vi sono alcune donne, una mezza dozzina di bambini e quattordici minorenni maschi non accompagnati - sono stati trasferiti in 166 nel porto di Roccella Jonica, gli altri 112 (tutti maschi, adulti e maggiorenni) in quello di Reggio Calabria.

A Roccella, data la presenza delle donne, dei bambini e dei minori - che sono stati portati nello scalo con due motovedette della Guardia costiera - eseguiti i controlli di routine si è deciso di sistemarli temporaneamente nel Centro di prima accoglienza e soccorso presente nello stesso porto delle Grazie e gestito dai volontari della Croce Rossa