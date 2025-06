Spaccio a Crotone: la coca la teneva nell’armadio, finisce in carcere

Un 41enne pregiudicato crotonese, B.G. le sue iniziali, è stato arrestato dalla dagli uomini della Polizia di Stato locale con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Sospettando che a casa, in pieno centro cittadino, potesse avere della droga, è scattata una perquisizione, estesa anche alle pertinenze e ai locali a suo uso esclusivo, che ha permesso di ritrovare 160 grammi di cocaina tenuti dentro un armadio e pronti per la vendita. Sequestrato anche del materiale per il confezionamento delle dosi.

Per l’uomo, che annovera precedenti in materia, sono così scattate le manette in flagranza e, dopo le formalità, per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale d Crotone.

I controlli alla movida

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio, soprattutto nei luoghi delle movida cittadina, disposte dal Questore Renato Panvino e condotte dalla anche in provincia.

Le attività, seguite con attenzione anche dal Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, nelle scorse ore hanno così consentito alla sola polizia di identificare 250 persone, tra cui 55 pregiudicati; controllare 122 veicoli e 45 soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale; denunciare due persone in stato di libertà, segnalarne un’altra al Prefetto ed elevare quattro sanzioni al Codice della Strada.