Minori vittime di maltrattamenti, al sud aumentati del doppio

In Italia risultano in carico ai servizi sociali 374.310 minorenni, di questi 113.892 sono vittime di maltrattamento, ovvero il 30,4%. Si registra un aumento del 58% rispetto alla precedente indagini, datate 2018, in cui i minorenni in carico ai servizi sociali vittime di maltrattamento rappresentavano il 19,3%.

Sul totale della popolazione minorenne residente in Italia questo significa un passaggio da 9 a 13 minorenni maltrattati ogni mille. Un’impennata registrata nell’arco di soli cinque anni.

È quanto emerge dalla III indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, presentata a Roma dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, in collaborazione con Terre des Homes e Cismai, il Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia.

Le realtà calabresi

Presente ai lavori anche il Garante della Regione Calabria, Antonio Marziale che evidenzia come l’indagine sia stata condotta su un campione di 450 comuni, selezionati tra i 5.896 comuni italiani con almeno mille residenti; le realtà urbane calabresi coinvolte sono quelle di Catanzaro, Cirò Marina, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Rosarno e San Giovanni in Fiore.

“Il dato che ci riguarda da vicino – spiega il Garante – concerne l’aumento generalizzato in ogni macroarea, particolarmente marcato al Sud, dove il numero di minori maltrattati è lievitato del 100% in soli 5 anni, passando da una media di 5 a una di 10 minorenni ogni mille residenti della stessa età. Mentre nel Nord e nel Centro Italia, l’aumento si attesta comunque alto, ma intorno al 45%”.

Le diverse violenze

“Dal report – continua Marziale – si evince che le forme di maltrattamento di cui sono vittime i minorenni riguarda per il 37% la trascuratezza/neglet, la violenza assistita 34%, la violenza psicologica 12% il maltrattamento fisico 11%, le patologie delle cure 4% e l’abuso sessuale 2%. Mentre la tipologia per differenza di genere comporta: il 54% di minorenni maschi vittime di neglet educativo contro il 46% delle femmine, violenza assistita 52% maschi e 48% femmine, violenza psicologica 47% maschi e 53% femmine, patologie delle cure 54% maschi e 46% femmine, mentre per l’abuso sessuale 23% maschi e 77% femmine”.

Per il Garante: “Siamo al cospetto di rilevazioni che impongono a tutti una presa di coscienza, rispetto ai quali nessuno può chiamarsi fuori, soprattutto le istituzioni legislative e di governo, chiamate a rifuggire dagli slogan ad effetto e cominciare sul serio ad attivare politiche di tutela dei minori”, conclude Marziale.