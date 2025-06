Tortora. Recuperato Pullo di Barbagianni in difficoltà

Un Pullo di barbagianni (Tyto Alba), è stato rinvenuto ferito e visibilmente debilitato all’interno di un terreno privato nel comune di Tortora Marina.

L’animale, rapace notturno di straordinaria bellezza e specie protetta a livello nazionale e comunitario, è stato notato da un cittadino che lo ha individuato in difficoltà accovacciato tra la vegetazione.

Nonostante i militari non siano adibiti al recupero di tali animali il Nucleo Carabinieri Forestale di Scalea, si è adoperato per il recupero del rapace e farlo recapitare al centro specializzato di Rende, in modo tale da far prestare le cure al piccolo rapace notturno che altrimenti non sarebbe sopravvissuto.