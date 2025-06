Accusato di aver aggredito una signora per strada: assolto 30enne

È stato assolto per vizio totale di mente un ragazzo di 30 anni che mentre era in preda ad uno stato confusionale, avrebbe aggredito una signora per strada, colpendola al volto. I fatti risalgono al maggio 2018 e si sono verificati in una via di Reggio Calabria.

Nei confronti dell’imputato era stato emesso un decreto di citazione a giudizio. La difesa – rappresentata dall’avvocato Marco Ielo del foro della Città Metropolitana – ha richiesto, in via preliminare, l’espletamento di una perizia psichiatrica, motivando la necessità di accertare la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

La valutazione, redatta dal Ctu D'Agostino, nominato dal Tribunale, e con la partecipazione alle operazioni peritali della consulente di parte Doriana Chirico, ha concluso per la totale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, confermando la tesi difensiva. Il Ctu ha concluso anche per l'assenza di elementi di pericolosità sociale in capo all'uomo.

Rimane ferma la possibilità, per il Giudice civile, di esprimersi sulle richieste risarcitorie della persona offesa.