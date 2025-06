Filandari. In casa con oltre un chilo e mezzo di droga: 29enne in manette

Prosegue con determinazione l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ambito in cui la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata da Camillo Falvo, continua a imprimere un forte impulso investigativo e repressivo su tutto il territorio provinciale.

Nel corso della serata del 10 giugno 2025, una pattuglia consorziata delle Stazioni Carabinieri di Mileto e Francica, ha notato un giovane 29enne aggirarsi con fare sospetto nei pressi della propria abitazione, situata nella frazione Arzona del Comune di Filandari.

Ritenendo necessaria una verifica più approfondita, i militari hanno proceduto ad una perquisizione personale e domiciliare, con il supporto dei colleghi locali.

All’interno di un vano adibito a cucina, vicino all’abitazione principale, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di droghe, così suddiviso: circa un chilo e mezzo di marijuana in più involucri; 62 grammi di hashish; 49 grammi di cocaina, confezionati in due distinte dosi ed un bilancino di precisione.

Il materiale, per tipologia, quantità e modalità di confezionamento, è apparso chiaramente destinato allo spaccio. Per questo motivo, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato.

Il sostituto procuratore di turno, presso la Procura della Repubblica, ha immediatamente assunto la direzione delle indagini, trasmettendo gli atti al Gip per la valutazione e la convalida.