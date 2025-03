Contrasto allo spaccio nel vibonese, un arresto e tre segnalazioni

Proseguono le attività di contrasto allo spaccio di droga nel vibonese: nei giorni scorsi, gli agenti della locale Questura hanno identificato e segnalato tre soggetti, tra cui un minore di 15 anni, colti sul fatto durante una compravendita di marijuana, avvenuta all'interno dell'abitazione di uno degli indagati, tratto poi in arresto.

L'uomo infatti avrebbe trasformato la propria casa in un punto fisso di spaccio, dove incontrava e riforniva i clienti. Proprio poco fuori dall'abitazione dell'indagato - appositamente controllata dai poliziotti - sono stati fermati due ragazzi, tra cui un minorenne, trovati in possesso, rispettivamente, di 0,9 e 0,1 grammi di marijuana.

Da li è scattata una perquisizione domiciliare, che ha portato alla scoperta di ulteriori 14 grammi di marijuana suddivisi in cinque involucri, assieme ad un altro involucro contenente circa 0,8 grammi di hashish. Rinvenuti anche due bilancini di precisione, un coltello con residui del taglio del "fumo" e 8 euro e 20 centesimi in contati: il tutto è stato sequestrato.

Tutti è tre i soggetti sono stati dunque segnalati alla Procura in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, mentre per il presunto spacciatore è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato, in questo caso, dalla cessione a minore.