Nascondeva l’eroina in un vecchio rullino fotografico: un arresto a San Calogero

Un uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri a San Calogero, nel vibonese, dopo essere stato trovato in possesso di diverse dosi di eroina. Questo l'esito di un'operazione dei militari impegnati in un controllo stradale, che non hanno potuto fare a meno di notare il comportamento sospetto dell'uomo che si intratteneva con un altro soggetto.

Questo infatti sarebbe stato colto sul fatto mentre cedeva una dose di eroina ad un acquirente. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di altre 12 dosi della medesima sostanza, tutte occultate in un vecchio contenitore per i rullini fotografici. Una quantità tale da far presumere l'attività di spaccio.

Mentre l'assuntore è stato segnalato dalla Prefettura, per il presunto spacciatore sono scattate le manette: dopo l'udienza per direttissima è stato sottoposto all'obbligo di presentazione presso la Polizia Giudiziaria.