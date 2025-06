Crotone, identificati e fermati tre presunti scafisti

A seguito dell'ultimo sbarco avvenuto il 10 giugno scorso nel porto di Crotone (LEGGI), la Questura assieme ai militati della Guardia di Finanza ha identificato e fermato 3 persone ritenute essere gli scafisti che avrebbero condotto l'imbarcazione dalle coste della Turchia sino al largo della Calabria.

Le indagini sono partite sin dalla notte dello sbarco, quando i 66 migranti sono stati sbarcati in sicurezza nel porto cittadino e trasferiti nel centro di Isola Capo Rizzuto per l'identificazione. Operazione svolta congiuntamente dai poliziotti e dai finanzieri, impegnati nell'identificazione di soggetti responsabili dei trasferimenti.

Una rapida attività di controllo - svolta analizzando i telefoni di alcuni migranti, dopo aver raccolto le loro testimonianze - ha permesso di rinvenire diverse informazioni utili all'identificazione, tra cui una fotografia che ritraeva la stessa imbarcazione utilizzata per il trasbordo dei migranti, scattata mesi prima dello sbarco.

Sono stati così fermati due soggetti di nazionalità turca, che avevano cercato di nascondere le proprie generalità ed evitare il controllo dei documenti, ed un cittadino di nazionalità irachena, già gravato da un respingimento per essere entrato illegalmente su territorio nazionale nel 2023 e con divieto di tornare in Italia per 3 anni. Tutti e tre i soggetti sono stati arrestati.