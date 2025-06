Ordine dei medici, IA nuova frontiera nella formazione dei medici

Nel pomeriggio di ieri, presso l’Aula Magna del Dipartimento Diceam e Diies (ex Facoltà di Ingegneria), si è svolta l’ultima lezione di un corso di formazione coordinato dall’ingegnere Maurizio Campolo Responsabile tecnico del laboratorio internazionale di intelligenza artificiale AI_Lab dell’ateneo reggino, dal collega dottore Giandomenico Posillipo Responsabile Servizi Informatici di Dipartimento e ardentemente voluto dal presidente dell’Ordine dei medici Pasquale Veneziano, dai coordinatori Commissione formazione e aggiornamento OmceoRC, i dottori Antonino Zema e Antonino Loddo e dal presidente della Commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri Teodoro Vadalà. A comunicarlo i promotori del corso.

"Nel ringraziare - prosegue la nota - il direttore del laboratorio di telemedicina e realtà virtuale iCare Project professore Giuseppe Araniti e i collaboratori ingegneri Giuseppe Marrara e Angelo Tropeano che hanno seguito gli iscritti, il dottore Veneziano non può che porre l’accento “sull’importanza di questi corsi per facilitare l’adozione e lo sviluppo delle tecnologie di AI in ambito sanitario e la formazione continua permette di acquisire conoscenze, competenze e abilità che rendono medici al passo con i tempi”.

Soddisfatto l’ingegnere Campolo che “anche quest’anno, porta a termine un percorso studio nel quale i corsisti hanno avuto modo di conoscere le applicazioni, le piattaforme e tutto ciò che l’intelligenza artificiale può coadiuvare il medico, assisterlo, ma non sostituirlo”.

Pienamente d’accordo il dottore Posillipo che rimarca “l’approfondimento del pacchetto office e delle applicazioni attraverso l’IA. Nella medicina, l’intelligenza artificiale rappresenta oggi, una nuova frontiera nella formazione dei medici e di tutti i professionisti sanitari”.

Si sofferma sul “Futuro della telemedicina” il ricercatore Giuseppe Marrara che nella lezione conclusiva, evidenzia “una sempre più forte interazione con le tecnologie e, secondo la nostra visione, con le reti radiomobili, in particolare con le reti cellulari, è fondamentale che i medici conoscano in maniera approfondita tutto ciò che riguarda l’Intelligenza Artificiale perché può essere di grande aiuto per prendere decisioni più accurate e migliorare la precisione delle loro valutazioni”.