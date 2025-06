Rende, scontro tra tre auto: ferite quattro persone, una è grave

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 13 giugno, una squadra dei Vigili del Fuoco di Rende, è intervenuta in località Santa Chiara, per un incidente stradale avvenuto nei pressi di un distributore di carburante.

Nello scontro sono rimaste coinvolte tre autovetture: una Fiat Panda, un Land Rover Discovery ed una Fiat Doblò. Il bilancio è di quattro persone ferite, di cui una in condizioni gravi.

I malcapitati sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118, che ha provveduto al loro trasferimento presso le strutture ospedaliere competenti.

Il personale dei Vigilfuoco è intervenuto non solo per soccorrere i feriti, ma anche per mettere in sicurezza l’area interessata ed i veicoli coinvolti.

Sono attualmente in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.