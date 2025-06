Crotone. Investe un pedone e scappa, era alla guida ubriaco

Lesioni, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza: sono queste le accuse di cui dovrà rispondere un 52enne polacco denunciato dopo che con la sua auto ha investito un 68enne che stava attraversando la strada, per poi fuggire senza prestargli aiuto.

Ad indagare sull’accaduto sono stati i Carabinieri della Radiomobile di Crotone che hanno potuto contare sulla prontezza di un passante che, nell’immediatezza dei fatti, ha individuato l’auto da cui, poi, si è potuto risalire all’identità del conducente.

Un successivo riscontro ha portato gli investigatori a ritenere che il 52enne fosse al volante della vettura, tra l’altro ubriaco, che avesse quindi causato le ferite al pedone omettendo di soccorrerlo. La vittima, portata in ospedale, fortunatamente non è in pericolo di vita.