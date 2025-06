Lgbtqia+, sabato 21 il Cosenza Pride: in corteo per una “società aperta”

Torna il Cosenza Pride: la nuova, in programma per sabato 21 giugno, attraverserà le strade della città bruzia con un corteo partecipato e consapevole, per i diritti delle persone Lgbtqia+ e - come affermano gli organizatori - “per una società più giusta e aperta”.

Il Cosenza Pride 2025 si svolge in un contesto nazionale e internazionale segnato da crescenti attacchi ai diritti civili e sociali. In questo scenario, l’evento non vuole essere solo una festa ma “un atto politico, un momento di visibilità, rivendicazione e sostegno reciproco”, ed “occasione per portare in piazza le voci di chi ogni giorno resiste alla marginalizzazione e all’odio, ma anche per contagiare la città con l’energia di chi, nonostante tutto, sceglie di esistere con fierezza”.

Senza esclusione, il Pride di quest’anno vuole dunque rivendicare diritti e dignità senza confini di identità di genere, orientamento, classe, provenienza o territorio.

Le richieste

Le richieste che verranno avanzate parlano di accesso equo alla salute e all’istruzione, pieno riconoscimento delle famiglie Lgbtqia+, tutele per le persone transgender e intersessuali, superamento delle disuguaglianze sociali ed economiche, e un impegno concreto per portare servizi e diritti anche nelle aree più marginalizzate del nostro Paese.

La presentazione

Il Cosenza Pride 2025 sarà presentato lunedì 16 giugno alle 10:30 nella Sala Consiliare del Comune bruzio. Interverranno il sindaco Franz Caruso, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e le realtà promotrici, Arcigay Cosenza e Arci Cosenza, che racconteranno il senso politico, sociale e culturale dell’iniziativa.