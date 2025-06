Raffica di controlli nel cirotano: sotto la lente stranieri e pregiudicati

Un imponente controllo nelle cittadine di Cirò e Cirò Marina, ha portato gli uomini della Questura di Crotone ad identificare oltre duecento persone, di cui sessantadue risultate positive nelle banche dati; tredici cittadini extracomunitari; diciassette soggetti con precedenti di Polizia.

Eseguiti inoltre sei posti di controllo dove sono state fermate quasi centrotrenta auto, elevando una dozzina di verbali per violazioni varie al Codice della Strada. Controllato anche un negozio del posto.

I servizi nel dettaglio

In questo contesto gli uomini della Polizia Amministrativa, hanno fatto visita ad una gioielleria e compro oro, denunciando la titolare per aver svolto l’attività senza essere iscritta nel registro degli operatori Oam, l’Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Nel corso della verifica sono stati poi sequestrati 39 oggetti in oro e argento, tra cui due lingotti d’oro e diversi monili, del peso pari a quasi 780 grammi e del valore di 50 mila euro, oltre ad altro materiale per la lavorazione dei preziosi e documentazione attestante i conferimenti dei preziosi al Banco Metalli.

Per la titolare anche una sanzione per aver esercitato l’attività senza l’autorizzazione rilasciata dal Questore, essendo in possesso di una licenza rilasciata per dei locali diversi da quelli in cui operava, senza aver mai comunicato il trasferimento o essere stata autorizzata dall’Autorità di Pubblica sicurezza. Ne seguirà un provvedimento di cessazione immediata dell’attività.

Un’altra segnalazione verrà fatta invece al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la l’omessa identificazione della clientela ed il mancato utilizzo di mezzi di pagamento tracciati per gli acquisti con importi pari o superiori ai cinquecento euro.

Le attività su strada

Il personale della Ferroviaria ha effettuato invece dei posti di controllo identificando 60 persone, di cui 15 con precedenti, e verificando 50 veicoli.

I loro colleghi della Stradale e dell’Ufficio di Gabinetto della Questura ne hanno identificate altre 152, di cui 47 con precedenti, verificando 89 veicoli ed elevando 12 verbali per la mancata revisione del mezzo, l’utilizzo del telefono alla guida, il mancato uso delle cinture di sicurezza e la mancanza di documenti; eseguito il fermo e sequestro amministrativo di un camion che era senza assicurazione e il cui conducente era senza la patente dato che non l’aveva mai conseguita.

La Squadra Mobile, infine, ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catanzaro, nei confronti di un uomo, D.S., accusato di detenzione di armi: lo stesso è stato portato nella casa circondariale di Crotone.

Le unità sul campo

Le attività sono state predisposte dal Questore Renato Panvino ed eseguite dagli equipaggi della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio di Gabinetto, dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della Digos, della Polizia Stradale e della Ferroviaria. Lo scopo è stato quello di prevenire e reprimere eventuali reati come lo spaccio degli stupefacenti, oppure contro il patrimonio, nonché di controllare pregiudicati sottoposti agli arresti domiciliari e i sorvegliati speciali.