Morano punta sull’accoglienza: nuovo ciclo formativo della Scuola di Ospitalità

L’ospitalità come leva strategica per lo sviluppo turistico del territorio. È questo l’obiettivo che guida l’Amministrazione comunale di Morano Calabro, che domani, lunedì 23 giugno, presso la sala consiliare del Complesso di San Bernardino, presenterà la nuova pianificazione formativa della Scuola di Ospitalità, nell’ambito del progetto “Ri_abitare Morano-Linea Intervento 5”.

L’incontro sarà moderato dal pianificatore territoriale Manuel Pulella e vedrà gli interventi istituzionali della responsabile del progetto Rosanna Anele, del sindaco Mario Donadio e dell’assessore allo sviluppo del borgo e PNRR Josephine Cacciaguerra.

Il focus sul turismo nei borghi sarà introdotto da Rocco Ingianna, presidente della Pro Loco, mentre il nuovo programma formativo sarà illustrato da Sabrina Sicari, direttore della Scuola di Ospitalità.

A seguire, un talk con i docenti: Francesco Gentile delegato regionale associazione direttori albergo Calabria; Marco Borgese esperto in marketing turistico e territoriale, Bruno Strati esperto in revenue management, Antonio Andreoli event manager e Franco Anastasi, esperto in finanza agevolata e sviluppo imprese turistiche.

L’iniziativa si rivolge a operatori del settore, aspiranti imprenditori, studenti e cittadini interessati, che potranno confrontarsi direttamente con i relatori su prossimi corsi, masterclass e la pianificazione della futura “Settimana dell’Ospitalità Turistica”.

Il Comune di Morano conferma così la sua visione: trasformare il borgo in una destinazione turistica strutturata, puntando su formazione, progettazione e valorizzazione integrata del territorio dell’Alto Pollino.