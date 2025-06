Sedici Comuni dell’area metropolitana premiati con le Vele di Legambiente

«Il riconoscimento conferito a sedici città dell'area metropolitana, premiate con le Vele di Legambiente, conferma ciò che sappiamo da sempre: le bellezze naturali e paesaggistiche del nostro territorio sono il nostro vero tesoro».

È quanto afferma Giuseppe Ranuccio, consigliere delegato al Turismo che proprio sulle peculiarità del settore punta perché «risorsa strategica, capace di generare occupazione, crescita economica sana e nuove opportunità per tutti».

«Come Città Metropolitana di Reggio Calabria - ha ribadito - abbiamo approvato il Piano del Turismo, uno strumento concreto per valorizzare le nostre coste, i nostri borghi, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Un lavoro intenso che, tuttavia, ancora risente del mancato trasferimento, da parte della Regione Calabria, delle funzioni specifiche. Oggi aspettiamo che il Governo regionale faccia la sua parte, sbloccando le risorse necessarie per trasformare le idee in progetti e i progetti in realtà».

«Sono orgoglioso - ha proseguito - di vedere premiate Roccella Ionica e Scilla con quattro vele; Riace, Monasterace, Brancaleone, Palizzi, Locri, Bova Marina, Bagnara Calabra, Caulonia, Melito Porto Salvo e Palmi con tre; Siderno, Villa San Giovanni, Montebello Ionico e Marina di Gioiosa Ionica con due vele. Sono nomi che raccontano storie, paesaggi e comunità che meritano di essere conosciuti, rispettati e sostenuti».

«Il mare più bello - ha affermato ancora - non deve rimanere solo un premio, ma diventare ogni giorno un impegno condiviso per uno sviluppo sostenibile, capace di tutelare e valorizzare ciò che di più prezioso abbiamo».

Particolare entusiasmo, infine, è stata espresso per il riconoscimento al Comune di Palmi, dove Giuseppe Ranuccio è anche sindaco: «Le tre vele testimoniano, concretamente, l'ottimo lavoro che si sta portando avanti in relazione alla qualità del nostro litorale che è forma e sostanza dello sviluppo complessivo del territorio».