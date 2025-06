Assenteismo dilagante all’Arsac di Crotone: denunciati 20 dipendenti

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

La quasi totalità del personale in servizio presso la sede crotonese dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria (Arsac) è stata denunciata a piede libero dalla Guardia di Finanza a seguito di un'indagine mirata avviata nel novembre del 2024, che ha permesso di scoprire un "dilagante fenomeno di assenteismo" che coinvolgerebbe 20 dei 23 dipendenti attualmente in servizio. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati questa mattina, ed i reati contestati sono truffa aggravata ai danni di un ente pubblico e falsa attestazione in servizio.

Particolarmente articolata l'indagine dei finanzieri, che hanno svolto numerose operazioni di controllo, osservazione e pedinamento, sfruttando anche controlli satellitari e tabulati telefonici dei dipendenti. Una mole di dati notevole, che ha permesso di accertare numerosi episodi di false attestazioni in presenza e false timbrature, con conseguente erogazione di uno stipendio per attività, in realtà, mai svolte.

In buona sostanza, è stato accertato come un singolo dipendente effettuasse timbrature multiple per i colleghi, simulando così entrate ed uscite e celando, di fatto, anche assenze ingiustificate, ritardi, uscite anticipate ed allontanamenti non autorizzati. Grazie allo scambio dei badge personali, questo riusciva a simulare una parvenza di normalità all'interno dell'azienda, con la complicità sia del personale amministrativo che di vigilanza.

I badge venivano "nascosti" in vari punti dell'ufficio anzichè essere custoditi da una sola persona, e riportavano al di sopra i nominativi dei dipendenti interessati, al fine di evitare errori nelle timbrature. Lo stesso soggetto di cui sopra - incaricato di eseguire le timbrature per tutti gli altri - avrebbe eseguito, in un solo giorno, ben 12 timbrature sequenziali, in favore di altrettanti colleghi.

Sempre i militari parlano di "gravi e sistematiche violazioni", che avrebbero prodotto, in soli 40 giorni (in cui si sono svolte le indagini), un'erogazione indebita di circa 20 mila euro. Il tutto a danno dell'ente regionale, e dunque delle casse pubbliche. Nel mentre, alcuni degli indagati svolgevano attività lavorative parallele, impegnati nel settore della ristorazione o dei lavori edili.

Le indagini hanno messo in luce una aberrante percentuale di assenteismo pari al 90% rispetto alle prestazioni dichiarate, ed il tutto è stato segnalato alla Procura della Repubblica per apposita segnalazione alla Corte dei Conti, per via di un possibile danno erariale. Informata anche l'ente regionale per l'adozione di provvedimenti specifici nei confronti dei dipendenti.