Rifiuti ospedalieri sversati nei tombini: nei guai infermiera a Paola

Una infermiera professionale in servizio presso l'ospedale di Paola è stata denunciata per smaltimento illecito di rifiuti, a seguito di un'indagine mirata svolta dai Carabinieri del nucleo forestale su segnalazione della stessa Asp di Cosenza.

Tutto sarebbe nato dalla segnalazione di rifiuti sanitari pericolosi ed a rischio infettivo nella rete fognaria, che poi confluiva all'impianto di depurazione comunale. Di norma questi rifiuti speciali devono essere sigillati in apposite taniche e consegnati a ditte specializzate, autorizzate al trattamento ed al successivo smaltimento in sicurezza.

Tuttavia, sarebbe emerso come l'infermiera avrebbe deliberatamente sversato quei liquidi nelle griglie di raccolta delle acque piovane, in particolar modo in un "tombino" posizionato proprio nelle adiacenze del punto di raccolta temporaneo dei rifiuti. Complessivamente, avrebbe sversato 16 taniche di rifiuti liquidi sanitari, il tutto accertato dalle diverse immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

Successivi sopralluoghi, svolti con l'ausilio della Polizia Municipale, avrebbero permesso di confermare ulteriormente gli sversamenti proprio in quella grata. Motivo per cui la stessa infermiera è stata denunciata a piede libero per smaltimento illecito di rifiuti.