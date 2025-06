A Lamezia il secondo Memorial Rosalinda Falvo, festa di vita e amicizia

È in programma per domani, 21 giugno, alle 17, allo stadio “G. Renda” di Savutano, la seconda edizione del memorial dedicato a Rosalinda Falvo, la giovane lametina prematuramente scomparsa il 13 gennaio 2024 (QUI).



Le due squadre degli Ultras del Sambiase US ’01 e la compagine di “Ali sul campo” composta dagli amici di Rosalinda, renderanno omaggio alla ragazza, laurenda in psicologia, disputando una sorta di partita del cuore: un inno all’amicizia, alla solidarietà, alla vita.

Sugli spalti del Renda ci saranno anche due spettatori speciali, Teresa e Pino Falvo, genitori di Rosalinda che anche quest’anno hanno collaborato fattivamente all’organizzazione dell’evento.

Una coppia straordinaria che ha dimostrato e conferma di essere un grande esempio di coraggio e di stoica sofferenza. Teresa e Pino sono due genitori modello, colpiti da un dolore indicibile, che stanno sublimando con fede e grande dignità la grande tribolazione che la vita ha riservato loro.

Un momento di ricordo

A supportare la famiglia Falvo i tanti amici della giovane studentessa rimasta nei cuori di tutti per il suo grande entusiasmo, la sua passione, il suo modo gioioso di vivere la vita.

“Il memorial - affermano gli stessi amici - costituisce un ulteriore momento per ricordarci della nostra cara Rosalinda, per onorare la sua personalità sempre viva, felice, spensierata. Ai nostri occhi lei era il ‘sole’, illuminava la vita di tutti con la sua presenza, sempre in positivo e mai in negativo. Lei è sempre stata quella ragazza che c’era sempre per tutti e la sua assenza è e sarà per sempre incolmabile”.

“Il memorial in suo onore - continuano gli amici di Rosalinda - farà in modo di unire tutte le persone che gli volevano bene e che si ritroveranno insieme nel suo ricordo. Rosalinda da lassù sarà contenta di tutto ciò che è stato pensato e fatto in suo onore, perché lei voleva esattamente questo: non piangere per lei ma ricordarla col sorriso, esattamente per com’era”.