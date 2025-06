Cittadella bambini e ragazzi, a Co-Ro un presidio socio-pedagogico-ricreativo

La “Cittadella dei bambini e dei ragazzi”, in viale Bruno Buozzi a Rossano Scalo, sarà inaugurata dall’Amministrazione di Corigliano-Rossano domani, sabato 21 giugno, alle 10, alla presenza del sindaco Flavio Stasi, della Presidente del Consiglio Comunale, Rosellina Madeo, degli Assessori e Consiglieri oltre ovviamente alle autorità locali.

Luogo destinato a diventare centrale per la crescita culturale della città, la Cittadella rappresenta un altro importante tassello utile a completare l’offerta culturale del territorio.

L’inaugurazione del presidio socio-pedagogico-ricreativo rappresenta un momento importante, tanto atteso, in quanto la struttura, hub culturale a disposizione di tutto il territorio, vedrà al suo interno la presenza di un teatro di 99 posti, di una biblioteca dedicata interamente al fumetto ed altre tematiche giovanili legate all'arte ed alla musica ed uno spazio aperto ed inclusivo dove bambini e ragazzi potranno dare sfogo alla loro creatività; puntando quindi a diventare punto di incontro, di confronto, di dialogo, di studio, di arte.

Il dopo inaugurazione

Subito dopo il taglio del nastro inaugurale della struttura, alle 11:00, in biblioteca, laboratori di origami a cura della Fondazione De Luca con l’ospite Yumi Nanjo.

Alle 11:30, all’interno del teatro, il forum su “Infrastrutture e servizi culturali come motore di rigenerazione delle Città”, con la partecipazione del Sindaco Stasi, dell’Assessore Giovanni Pistoia, del Dirigente Giovanni Soda, dell’ingegnere Anna Maria Brunetti, Mario Greco e del Collettivo Sperone 167.

Al termine del dibattito la consegna del premio “Patir - Giorgio Leone” ad memoriam di Amedeo Ricucci calabrese e storico reporter Rai. A seguire un buffet offerto dall’Amministrazione Comunale.

Nel pomeriggio, alle 16, il laboratorio di arti circensi e giocoleria, lo spettacolo teatrale “In valigia”, con Mario Barnaba ed alle 21 lo spettacolo “La messi_cana” del regista Antonio Grimaldi.

Un luogo d’incontro

“La Cittadella dei bambini e dei ragazzi rappresenta un passaggio importante per la nostra Città – dice l’Assessore alla Cultura, Giovanni Pistoia – in quanto, pur nel rispetto dei tempi moderni e dell’era digitale, si ha sempre più bisogno di luoghi fisici dove potersi incontrare, dialogare, confrontarsi. I nostri giovani, i nostri bambini hanno bisogno di strutture dove poter mettere in pratica talento e creatività”.

“Sono particolarmente orgogliosa – aggiunge la sua collega al Patrimonio, Marinella Grillo - di poter ridare vita a questo spazio, valorizzando un bene comune che, attraverso un’azione sinergica tra istituzioni, associazioni e cittadini, potrà diventare laboratorio permanente di idee, arte, formazione e socialità. La Cittadella dei Ragazzi non sarà soltanto un luogo fisico, ma uno spazio dell’anima collettiva di questa Città, capace di generare occasioni di crescita personale e sociale, di favorire l’inclusione, di costruire senso di appartenenza e di bellezza condivisa. Un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e che continueranno a viverlo e ad animarlo. È insieme – conclude l’Assessore Grillo - che possiamo costruire comunità migliori, ed è da qui che oggi scegliamo di ripartire”.

“Per la nostra Amministrazione – chiosa il Sindaco, Flavio Stasi – si tratta di un momento importante, in quanto la Cittadella rappresenta quel luogo dove i nostri giovani, i nostri bambini potranno vivere e respirare cultura. L’aggregazione sociale, l’inclusione, sono valori sui quali abbiamo puntato sin dal nostro insediamento. La Cittadella è un altro tassello di un progetto più ampio che vuole far affermare la nostra Città come punto di riferimento culturale e sociale di tutto il territorio”.