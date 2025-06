Gioco d’azzardo e tutela dei minori, giro di vite nel catanzarese

Tutela dei minori e prevenzione del gioco d’azzardo patologico (il GAP), sono i due principali obiettivi che il Questore di Catanzaro si è prefissato, anche attraverso l’emanazione della nuova Tabella dei Giochi Proibiti, trasmessa ai Sindaci dei Comuni della provincia, alle Compagnie dei Carabinieri competenti e alla Guardia di Finanza.

Si tratta di uno strumento basilare, messo a disposizione del personale della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, dell’Arma e delle fiamme gialle, oltre che delle Polizie locali, per i controlli da eseguire in sale da gioco, circoli privati e negli altri esercizi pubblici autorizzati alla pratica del gioco o all’istallazione di apparecchi da gioco.

Gli obblighi dell’esercente

Restano fermi i divieti già previsti in passato per il gioco d’azzardo ed alcuni giochi con le carte e altri ad alto rischio. Fra gli obblighi dei titolari degli esercizi, si ribadisce di vietare ai minori di 18 anni la partecipazione ai giochi con vincita in denaro, e l’ingresso e la permanenza in luoghi di maggiore rischio, come le agenzie di scommesse e le sale VLT.

Gli esercenti saranno, in particolare, controllati sull’obbligo di richiedere ai clienti l’esibizione di un documento di riconoscimento, in caso di maggiore età non manifesta e di assicurarsi che gli apparecchi e i giochi di qualsiasi specie non siano suscettibili, per le immagini riprodotte, di nuocere allo sviluppo psicofisico dei bambini e adolescenti, sia che partecipino al gioco che ne siano spettatori.

I contatti utili

Particolare attenzione viene dedicata al gioco d’azzardo patologico, ribadendo il divieto a qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da bigliardo o da gioco.

Vengono, inoltre, fornite informazioni utili come il numero verde nazionale per le dipendenze patologiche 800 55 88 22; il numero telefonico del Ser.D (Servizio per le Dipendenze Patologiche) di Catanzaro 0961 7033748; l’indirizzo web https://usciredalgioco.iss.it della piattaforma gestita dal Centro Nazionale e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità.

Vincoli più stringenti

Un ulteriore giro di vite riguarda le disposizioni inerenti gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici, le cosiddette slot machine, con disposizioni maggiormente rigorose, come il divieto di installazione in modo promiscuo con altre attività commerciali, nonché osservare gli orari di chiusura e le distanze dai luoghi sensibili.

Le sanzioni previste, in caso di violazioni alla legislazione in materia, sono di carattere amministrativo e penale, prevedendo per i trasgressori anche sanzioni accessorie che comportano la sospensione dell’esercizio per periodi fino a tre mesi o, nei casi più gravi, la revoca dell’autorizzazione.

In caso siano riscontrate violazioni di rilevante gravità, con riguardo agli apparecchi da gioco il Questore sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni.