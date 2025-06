Nazionale degli avvocati, in gioco anche legali del foro di Castrovillari

Anche alcuni avvocati del foro di Castrovillari sono stati convocati dalla nazionale italiana degli avvocati che ha affrontato la nazionale del Vaticano a Roma. In squadra, infatti, vi erano glia avvocati: Gianfranco Carnevale, Leonardo Graziadio e Luigi Salituri. Presente anche il mister della Cosmos del Foro di Castrovillari: Gianfranco Lefosse.

I tre calciatori del Foro di Castovillari hanno dato prova di un'ottima prova in campo e potrebbero essere convocati anche per i prossimi eventi, che includeranno sfide contro la Nazionale Magistrati, nonché cantanti e attori. Il match ha regalato momenti di grande spettacolo e, nonostante la sconfitta finale per 5-4 a favore della Nazionale Vaticana, la squadra della Nazionale Italiana Avvocati hanno fatto la loro bella figura chiudendo il primo tempo in vantaggio.

Questi eventi sportivi non sono solo competizioni sportive, ma rappresentano anche un'opportunità per promuovere solidarietà, colleganza e pace tra i vari settori della società. La bella esperienza degli avvocati del foro di Castrovillari continua, dopo quella entusiasmante di Milano, portando avanti i valori positivi attraverso il calcio.