Dl sicurezza. Ferro (Fdi): “rispetto per chi opera in prima linea, dall’opposizione solo parole”

Wanda Ferro

“Il Decreto Sicurezza è una scommessa importante, che non riguarda solo la tutela delle forze dell'ordine, ma anche il supporto alle loro famiglie. Include misure per contrastare i reati minori, come i borseggiatori e riguarda la gestione dei beni confiscati alla criminalità”.

Così Wanda Ferro, Sottosegretario al Ministero dell’Interno, intervenendo al Festival di libri sulle mafie “Trame” che ogni anno si svolge a Lamezia Terme.

Rispondendo, poi, all’opposizione ha aggiunto: “Mi sento di dire che purtroppo stiamo pagando dieci anni di blocco del turnover, con una grave carenza di personale. Nonostante siano stati immessi oltre 15.000 nuovi agenti delle forze dell'ordine tra Carabinieri, Guardie di Finanza, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, credo che l’opposizione debba guardare al poliziotto come a un amico, al Carabiniere come a colui che ha portato il cibo agli anziani durante il periodo del Covid, o come color che intervengono per aiutare gli anziani vittime di truffe. Dobbiamo avere più rispetto per chi opera in prima linea e ricordare che le regole devono appartenere a tutti, con diritti ma anche doveri. Troppo spesso, per l'opposizione, i desideri diventano diritti. Per noi, non è così”.

“La cultura è fondamentale per la prevenzione della mafia, complementare alla repressione. Il Festival di Trame ha ormai superato i confini della Calabria e si è diffuso in tutta Italia. Esprimo un parere estremamente positivo sull'evento e colgo l'occasione per ringraziare la Fondazione Trame, l'Associazione Antiracket, i volontari e tutti i cittadini che hanno partecipato”, ha concluso Ferro.