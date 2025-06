Trekking & Culture, cinque escursioni per raccontare il Marchesato crotonese

L’Associazione “Calanchi del Marchesato” presenta la quinta edizione di Marchesato Trekking & Culture, rassegna escursionistica che tra luglio e settembre prossimi propone cinque date selezionate per esplorare il territorio crotonese in modo esperienziale e consapevole.

Le tappe, ognuna legata a un tema identitario (viticoltura, geologia, spiritualità, storia urbana e pastorizia), si svolgono in compagnia di guide naturalistiche, studiosi locali, geologi ed esperti del territorio.

Il programma

Le escursioni di quest’anno iniziano il 19 luglio con “Trek & Wine. Tra calanchi e vigneti”, destinazione Cutro a partire dalle 17. Con le Cantine Termine Grosso ed esplorazione naturalistica e degustazione vini nella ZPS “Stagni sotto Timpone S. Francesco”.

Il 27 luglio, Alba sulla Vrica, Il terrazzo pleistocenico. A Crotone dalle 5:30. Con il geologo Antonio Giulio Cosentino. Passeggiata geonarrativa all’alba nel celebre geosito della Vrica, e tuffo finale tra calanchi e mare.

Il 13 agosto Trekking urbano a Cutro, a partire dalle 17:30. Con Luigi Camposano. Itinerario tra i vicoli dell’antica Kyterion e il versante calanchivo “i du Pilusu”.

Il 24 agosto Dalla Riserva del Vergari al Santuario dell’Ecce Homo, dalle 9:30 un percorso naturalistico e spirituale lungo il sentiero Cai 305 e tuffo negli iconici vuddri.

Infine, il 14 settembre, Una giornata da pastore, Lungo la Via Veteram, con appuntamento a Cutro alle 9:30. Con l’azienda agricola Brugellis in cammino lungo l’antica via dei pastori, con laboratorio e degustazione

L’attrezzatura

I partecipanti dovranno essere attrezzati di scarponcini da trekking o scarpe con suola scolpita; zaino con acqua (min. 1,5 litri); cappello, crema solare, snack, bastoncini da trekking (opzionali ma consigliati), torcia frontale (obbligatoria per escursioni all’alba).

La prenotazione è obbligatoria via email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .