Detenzione abusiva di armi, due denunce nel crotonese

Controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Crotone sui soggetti proprietari di armi: eseguite per monitorare la regolarità della relativa detenzione, che per verificare la sussistenza dei requisiti in una materia tanto delicata, le attività hanno portato, alla fine, alle denuncia di due persone del circondario.

La prima a Belvedere Spinello dove a casa di un settantacinquenne del luogo sono stati ritrovati un revolver e delle munizioni insieme ad una scacciacani ed un’altra pistola ma a salve. Da qui il deferimento all’Autorità Giudiziaria per la detenzione illecita di armi e munizioni, non avendo alcun titolo valido per tenerle.

A Casabona la denuncia è scattata invece per un settantenne del posto che a seguito del controllo sulle armi possedute legalmente, è emerso che una l’avesse ceduta a terzi senza aggiornare la relativa denuncia.