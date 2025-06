Concorsi alla Città Metropolitana: l’Ente selezionerà 75 nuove figure

Sono stati pubblicati, sull’albo pretorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, gli schemi di bando di concorso pubblico per l’individuazione di 75 nuove unità professionali a tempo pieno e indeterminato.

In particolare, l’Ente, in attesa di pubblicare gli avvisi per le candidature alle diverse selezioni, ha individuato le figure che andranno a rinfoltire il proprio organico.

Si tratta di sette specialisti per l’area informatica e sei per quella economico-finanziaria, tre avvocati per l’area legale, quattro architetti per la progettazione e la gestione del patrimonio edilizio e urbanistico, dieci istruttori tecnici, cinque istruttori contabili per rafforzare la struttura amministrativo-finanziaria, tredici specialisti per l’area amministrativa, dodici ingegneri per l’area tecnica, cinque operatori amministrativi e dieci istruttori amministrativi.

L’apertura delle procedure

“E’ formalmente partito l’iter che porterà a breve termine all'apertura delle procedure concorsuali per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, i primi concorsi ad essere realizzati dalla nascita dell’Ente intermedio e merito della lungimiranza e dell'ostinazione del sindaco Giuseppe Falcomatà”, ha spiegato, in una nota stampa, la maggioranza di Palazzo Alvaro.

“Siamo particolarmente soddisfatti – ha poi aggiunto - perché, grazie al lavoro di questi anni, coordinato dagli uffici con l'indirizzo del vicesindaco con delega al Personale Carmelo Versace, nuove figure andranno a puntellare settori vitali per il corretto funzionamento della macchina burocratica e amministrativa della Città Metropolitana. Un apporto significativo di nuove professionalità, che daranno un impulso decisivo all'attuale organizzazione della macchina amministrativa metropolitana, costituendo un'opportunità di crescita professionale per tanti giovani reggini”.

Dare respiro ai dipendenti

“L'intervento - ha continuato la maggioranza metropolitana - se da un lato offre un ventaglio di possibilità ai professionisti ed ai giovani del territorio, dall’altro servirà a dare respiro ai formidabili dipendenti dell’Ente che, con enormi sacrifici ed ammirevole abnegazione, stanno reggendo il peso di una pianta organica ridotta all’osso e che costringe, ormai da anni, a dei veri e propri ‘tour de force’ per rispondere alle esigenze dei territori ed ai fabbisogni delle comunità”.

«Soprattutto - ha proseguito - sarà un’occasione per i nostri ragazzi e le nostre ragazze che potranno, concretamente, immaginare di costruire il proprio futuro nella loro terra d’origine, mettendosi al servizio del territorio in cui sono nati, cresciuti e si sono formati”.

Il lavoro al centro dell’agenda

“Avevamo preso un impegno e lo stiamo mantenendo. Il lavoro è e resta al centro della nostra agenda di governo. I concorsi che, a breve, andranno a bando si aggiungono al percorso progressivo che punta all'azzeramento totale del precariato che è stato attivato alla Città Metropolitana, in linea con gli intendimenti già realizzati anche al Comune di Reggio Calabria ed in altri comuni del comprensorio metropolitano che hanno già vissuto, in questi ultimi anni protagonisti di una nuova importante stagione concorsuale”, ha concluso la maggioranza di Palazzo Alvaro.