Asp Crotone, nominati i nuovi direttori di Afo Medica e Emergenza-Urgenza

L’Asp di Crotone, guidata dal Commissario Straordinario Monica Calamai, ha conferito due importanti incarichi di direzione dipartimentale.

Si tratta, nel primo caso, di Rosanna Patarino, Direttore dell’Uoc di Geriatria a cui è stato affidato il Dipartimento AFO Medica. La nomina, proposta dall’unita di Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e Formazione, è stata formalizzata con parere favorevole del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo.

Patarino, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dall’Atto Aziendale, assumerà il ruolo per tre anni, salvo il raggiungimento del limite di età per il collocamento in quiescenza. Le restano attribuite anche le funzioni e gli obiettivi strategici già previsti per l’incarico di Direttore di Geriatria.

Contestualmente, Francesco Zaccaria, attuale Direttore dell’Uoc M.C.A.E., va a dirigere il Dipartimento di Emergenza-Urgenza. Anche in questo caso, l’incarico ha natura fiduciaria, è stato attribuito a seguito di una valutazione congiunta della direzione strategica ed entrerà in vigore immediatamente. Zaccaria continuerà a mantenere le funzioni e gli obiettivi strategici già connessi alla direzione dell’M.C.A.E.