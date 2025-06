Pallanuoto, playoff. La Smile Cosenza contro il Salerno si gioca la serie B

Enrico Chiappetta

Sabato alle 20,30, un appuntamento imperdibile per gli amanti della pallanuoto. “In casa, davanti al nostro fantastico pubblico, affrontiamo lo Sporting Club Salerno in Gara 2 dei play-off per la promozione in Serie B”, fanno sapere dalla società Cosenza Pallanuoto.

“Siamo una squadra unita, determinata e pronta a dare il massimo per raggiungere questo obiettivo importante. Ogni bracciata, ogni passaggio, ogni goal sarà il risultato del nostro impegno e della nostra passione”, l'appello per un pubblico delle grandi occasioni che può aiutare la squadra di mister Manna.

Enrico Chiappetta, centroboa e uomo di esperienza e di spogliatoio molto importante per la squadra, entra ancora di più nel clima gara.

“Sabato sera … ci sarà la partita più importante della stagione. Sicuramente il risultato dell'andata ci penalizza, ciò non vuol dire che partiremo già sconfitti, anzi, io e i miei compagni abbiamo ancora più voglia di riscatto, faremo di tutto per ribaltare il risultato dell'andata” afferma il giovane atleta.

“Non dobbiamo perdere la lucidità e la calma in acqua, solo così, ascoltando le indicazioni del mister e portando in vasca tutta la nostra forza, possiamo realmente raggiungere questo nostro importante obiettivo. Chiedo però a tutti voi un grande supporto in piscina, sono sicuro che la città cosentina risponderà bene, sono sicuro che il pubblico sarà l'uomo in più in acqua”, conclude Chiappetta.