Sindaco di Paola plaude alle performance dell’ospedale cittadino

L'unità di ortopedia e traumatologia dell’ospedale San Francesco di Paola nel 2024 ha ottenuto la migliore performance in termini di produttività nell’ambito dei servizi erogati dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

L’Unità diretta da Massimo Candela ha gestito nel complesso 674 ricoveri ordinari e 162 in Day hospital ed ha effettuato 1. 250 interventi.

Inoltre, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Paola sorgerà un ambulatorio Ortopedico dedicato esclusivamente alle urgenze.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di velocizzare, attraverso il protocollo “Fast Track” l’esecuzione delle consulenze Ortopediche urgenti, migliorando l’efficienza nella gestione dei casi di micro e macro-traumatologia.

Esprime soddisfazione il Sindaco della Città di Paola, Roberto Perrotta: «Questi risultati - tiene a sottolineare in una nota - fanno capire che curarsi in Calabria non solo è fattibile, ma a queste latitudini è possibile farlo in unità che rappresentano una vera e propria eccellenza per la sanità in Calabria. È doveroso da parte dell'amministrazione comunale ringraziare il Dott. Massimo Candela per lo sforzo, l'impegno costante e la lungimiranza, la Direzione sanitaria, tutto il personale medico e infermieristico del reparto, l'azienda ospedaliera di Cosenza».

Il Sindaco prosegue: «Nel presidio Ospedaliero di Paola ci sono reparti che sono un fiore all'occhiello, dove è possibile garantire migliori prestazioni sanitarie, grazie al personale preparato e ad una strumentazione all'avanguardia. Di concerto con l'asp di Cosenza, stiamo pianificando i voli notturni dell'elisoccorso, un servizio di vitale importanza. I lavori del pronto soccorso garantiranno nuovi standard di sicurezza e di assistenza, facilitando il lavoro del primario e della sua equipe. L'amministrazione comunale - conclude la nota - auspica una crescente sinergia che rappresenta il viatico migliore per raggiungere ulteriori traguardi importanti».