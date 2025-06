“Tuo figlio non ha pagato un ordine su internet”, truffa anziana ma viene beccato

Si è finto un appartenente alle forze dell’ordine e ha raccontato ad una anziana che suo figlio non aveva pagato un ordine su internet di 7500 euro e che se non avesse saldato il conto sarebbe stato arrestato.

Impaurita, la donna, ingannata anche da un complice che l’aveva prima contattata telefonicamente, gli ha consegnato denaro e gioielli per un importo corrispondente alla richiesta.

Un ormai solito raggiro ai danni di una persona fragile ma che questa volta è andato male dato che i carabinieri della Stazione di Fabrizia hanno individuato e denunciato per truffa il presunto responsabile, un uomo campano per il quale è scattato anche un foglio di via dal comune vibonese per la durata di anni tre.