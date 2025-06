Ancora un incidente sulla statale 106, grave un motocilista

L'incidente (Foto: Basta Vittime Sulla 106)

Ancora un incidente stradale sulla statale 106 ed ancora un centauro rimasto gravemente ferito in uno scontro avvenuto nella mattinata di oggi, intorno alle 11, in contrada Vasì, nel tratto compreso tra Roccella Ionica e Caulonia.

Coinvolti nel sinistro un’automobile ed una motocicletta: ad avere la peggio, come dicevamo, proprio il motociclista, soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza in elisoccorso presso un ospedale specializzato. Al momento non si conoscono le sue condizioni cliniche.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente i sanitari del Suem118, i Vigili del Fuoco, e i Carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica, in particolare il Nucleo Radiomobile, che hanno eseguito tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.