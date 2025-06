Inaugurata la nuova sede Arpal Calabria a Pizzo Calabro

“Un bel traguardo e un passo importante nel rafforzamento dei servizi e delle politiche del lavoro. Sono molto contento perché sin da quando ho ricevuto la delega al lavoro mi sono speso affinché si iniziasse a parlare di occupazione. Ecco, quindi, che la nuova sede Arpal Calabria a Pizzo Calabro è un risultato che testimonia l’impegno costante della Regione Calabria nel promuovere un sistema di politiche attive del lavoro efficiente, innovativo e inclusivo”.

Lo ha detto l’assessore al Lavoro della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, intervenendo all’inaugurazione della struttura.

“Abbiamo avviato subito un percorso sulla nuova legge per le politiche del lavoro e trasformato Azienda Calabria Lavoro in Arpal Calabria: da lì è partito l’iter per le stabilizzazioni del personale precario e, poi, tutte le operazioni per lo svuotamento del bacino dei precari, il potenziamento dei Cpi e altrettante le misure di sostegno all’occupazione. Un percorso di crescita e di rinnovamento che ci sta permettendo di progredire e offrire risposte concrete alle esigenze dei cittadini e delle imprese” ha continuato.

“Un momento importante quello di oggi che - ha poi aggiunto - rafforza la sua importanza perché abbiamo attivato anche il Punto Cpi virtuale che dimostra come l’innovazione tecnologica possa migliorare l’efficienza dei servizi pubblici, accostando l’amministrazione ai cittadini e alle imprese e facilitando l’accesso alle informazioni e alle pratiche anche a distanza. È un esempio concreto di come la nostra Regione voglia essere all’avanguardia, senza perdere di vista l’importanza della vicinanza e dell’ascolto".

"Voglio, inoltre, sottolineare - ha inoltre chiosato - quanto sia importante lavorare in sinergia con gli enti, con Arpal e con tutti gli attori coinvolti. La collaborazione tra istituzioni, enti locali e soggetti del settore è la chiave per affrontare le sfide di oggi e di domani e la programmazione strategica rappresenta il nostro principale alleato per costruire un futuro più stabile e sostenibile”.

L’assessore Calabrese ha concluso il suo intervento ringraziando “tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, in particolare il sindaco di Pizzo Calabro, Sergio Pititto, il direttore generale di Arpal Calabria, Pietro Manna, il responsabile dell’ufficio personale di Arpal Calabria, Giovanni Bonaccorso e la responsabile del settore finanziario dell’Ente, Elena Maria Latella. Continueremo a lavorare con entusiasmo e determinazione, perché il futuro della Calabria si costruisce insieme, giorno dopo giorno”.