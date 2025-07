Genova: riconoscimento per il Circolo Culturale L’Agorà di Reggio Calabria

Lo scorso 16 giugno, presso il “Teatro Rina e Gilberto Govi“ di Genova Bolzaneto, alla presenza di autorità istituzionali e culturali del Capoluogo ligure, Gianni Aiello ha ricevuto il premio "Gipponetto Govi" direttamente dalle mani del Presidente Gilberto Lanzarotti, e del presidente dell'Associazione Amici del “Teatro Rina e Gilberto Govi” Ivano Castellani.

Il riconoscimento, noto anche come "Gipponetto Goviano", è simile ad un "Oscar", che viene assegnato a personaggi che hanno lasciato un segno nel mondo del teatro e non solo. La motivazione ufficiale della consegna è la seguente: "Una lunghissima stretta di mano dal Teatro Govi di Genova a Giovanni Aiello, Presidente del Circolo Culturale "L'Agorà" di Reggio Calabria".

La consegna rappresenta un'importante testimonianza del lavoro svolto in funzione della cultura e della ricerca, ma anche un incoraggiamento a continuare tale percorso per le future attività culturali. Riflette non solo lo sforzo di un singolo individuo ma la sinergia e il duro lavoro dell’ Associazione reggina, che come da intenti statutari si interessa della salvaguardia della memoria storica del territorio in cui opera, a far data dal 1993.

A riguardo, i premiati del teatro genovese, sono stati tutti coloro che hanno collaborato attivamente ad organizzare la serata in ricordo di Alberto Lupo lo scorso dicembre, e precisamente Simona Cappelli, Franco Fasano, Dario Rigliaco, Matteo Benvenuti ed Consigliere Metropolitano della Città di Genova Laura Repetto.

Una targa è stata consegnata a Gigi Zoboli, nipote di Alberto Lupo. Genova e Reggio Calabria sono due città di mare che si affacciano sui lati opposti del Mediterraneo, anche se con destini diversi, pur alla presenza di un filo conduttore che non è solo storico-culturale ma anche umano e sociale.