Tragedia nel vibonese: cede il cric, muore schiacciato

Potrebbe esser stato il cric usato per alzare la vettura ad aver ceduto all’improvviso non lasciando scampo al malcapitato. La tragedia a San Costantino Calabro, piccolo centro di poco più di mille anime nella provincia di Vibo Valentia.

La vittima è un cittadino di origine marocchina che da quanto appreso stava eseguendo una manutenzione quando purtroppo ha trovato la morte rimanendo schiacciato sotto al mezzo. Inutili gli immediati soccorsi, per il malcapitato si sono rivelati tutti inutili i tentativi di rianimarlo.

Sull’accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Intanto si è appreso che la salma dell’uomo nei prossimi giorni verrà trasferita in Marocco per l’ultimo saluto dei suoi familiari ed amici.