Tragedia nel vibonese, 13enne muore dopo l’ora di educazione fisica

Si è improvvisamente accasciato al suolo, morendo tra le braccia dei compagni che, probabilmente, non hanno nemmeno avuto il tempo di rendersi conto di quanto stesse accadendo.

Vittima di questa immane tragedia, un 13enne di San Costantino Calabro, nel vionese: da quanto appreso dall’Agi, il ragazzo aveva appena concluso l’ora di educazione fisica, a scuola, quando ha avuto un malore che gli è stato fatale.

Inutile l’immediato intervento dei sanitari del 118, giunti dall’ospedale di Vibo Valentia: per lo studente non c’è stato nulla da fare. Presenti sul posto anche i carabinieri della stazione locale che hanno avviato le indagini sull’accaduto, coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo napitino. Non si esclude che i magistrati possano disporre l’autopsia per accertare l’esatta causa del decesso.