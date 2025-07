La Fillea Cgil Calabria accoglie con favore le nuove nomine in Anas

La Fillea Cgil Calabria, per voce del suo segretario generale Simone Celebre, accoglie con favore le recenti nomine effettuate dall’amministratore delegato di Anas (Gruppo FS Italiane), Claudio Andrea Gemme, che hanno visto l’ingegnere Luigi Mupo assumere il ruolo di responsabile Anas per la Calabria, in sostituzione dell’ingegnere Francesco Caporaso, nominato, a sua volta, direttore servizi alla produzione.

“Desideriamo rivolgere le più sentite congratulazioni e un caloroso augurio di buon lavoro all’ingegnere Luigi Mupo per l’importante incarico ricevuto. La Fillea Cgil Calabria si dichiara fin da subito disponibile a collaborare attivamente con il nuovo responsabile regionale Anas, nella convinzione che il confronto e il dialogo siano strumenti essenziali per affrontare e risolvere le tante criticità infrastrutturali che ancora affliggono la nostra Regione", dichiara il segretario generale, Simone Celebre.

La Fillea Cgil Calabria intende inoltre esprimere la propria gratitudine e stima all’ingegnere Francesco Caporaso, di cui negli anni si è potuto apprezzare il grande senso del dovere, la competenza tecnica e la serietà professionale.

“All’ingegnere Francesco Caporaso, che assume un incarico di grande responsabilità a livello nazionale, rivolgiamo le nostre felicitazioni e il nostro sincero augurio di buon lavoro. Riteniamo fondamentale che possa continuare a svolgere le funzioni di commissario straordinario per due infrastrutture strategiche per il futuro della Calabria: la Strada Statale 106 Jonica, con i suoi cruciali lavori di adeguamento e messa in sicurezza nei tratti Sibari – Coserie e Crotone – Catanzaro, e la Trasversale delle Serre".

La Fillea Cgil Calabria auspica con forza che l’ingegnere Caporaso possa proseguire in questo doppio incarico di rilievo, poiché “la sua esperienza e dedizione rappresentano – ha concluso il segretario generale, Simone Celebre - una garanzia per l’efficace avanzamento di due progetti infrastrutturali fondamentali per la mobilità, la sicurezza e lo sviluppo della Regione”.