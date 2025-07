Unirc, mercoledì giornata di orientamento ai Corsi di Architettura e Design

Nell'ambito delle attività di Orientamento Scuola-Università, il Dipartimento di Architettura e Design-dAeD dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha organizzato una giornata di Infoday aperta ai futuri studenti e alle loro famiglie, e che si terrà mercoledì prossimo, 9 luglio, dalle 10 alle 14.

Durante l'iniziativa sarà possibile iscriversi al test di accesso al Corso di Laurea a ciclo unico in Architettura UE (Classe LM4) coadiuvati dal personale amministrativo del Dipartimento, dalla Delegata all'Orientamento, dai rappresentanti degli studenti; oltre che ricevere tutte le informazioni necessarie da parte dei Coordinatori ai Corsi di Laurea in Architettura e Design.

Saranno inoltre presenti i rappresentanti dell'Ufficio per il Diritto allo Studio per illustrare le agevolazioni previste dall'Università Mediterranea per tutti i suoi iscritti, in termini di Borse di Studio, Servizi abitativi, Servizio mensa e altro.

Dove informarsi

Gli studenti possono scaricare il bando e trovare le necessarie informazioni a questo indirizzo web: https://www.unirc.it/studiare/iscrizioni-e-immatricolazioni/iscrizione-corsi-numero-programmato/cdl-magistrale-architettura