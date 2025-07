Amanti del gioco a Reggio coi Tesori del Mediterranea Cosplay Contest

Reggio Calabria si prepara a ospitare una serata speciale dedicata al mondo nerd, pensata per appassionati di tutte le età e per le famiglie. Giovedì 31 luglio, a partire dalle ore 19, l’Arena dello Stretto diventerà il punto di incontro per amanti del gioco, del cosplay e della cultura pop con l’evento “Tesori del Mediterranea Cosplay Contest”.

L’iniziativa - a ingresso libero - è organizzata in collaborazione con MessinaCon, Reggio Calabria Comics, Role&Roll, StrettoCrea e Università Mediterranea di Reggio Calabria (UniRC), nell’ambito della rassegna “Tesori del Mediterraneo”.

Il programma

Il programma della serata prevede: Game Night con giochi di carte per tutti i livelli di esperienza; sessioni di giochi di ruolo a cura di Role&Roll; un Cosplay Contest aperto a bambini, ragazzi e adulti, con sfilata e premi.

L'evento rappresenta anche un'anticipazione ufficiale di Reggio Calabria Comics 2025, il grande evento fieristico dedicato al fumetto, al doppiaggio, alla letteratura fantasy e al mondo dell'intrattenimento, che si terrà dal 26 al 28 settembre presso il PalaBenvenuti di Reggio Calabria, e che sarà accompagnato dalle prestigiose collaborazioni con Poste Italiane e Università Mediterranea di Reggio Calabria, dalla radio ufficiale DJ Osso Radio.

Gli ospiti di rilievo

La kermesse vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e internazionale, a seguire quelli già confermati.

Marco Vivio, Lorenzo De Angelis e Alex Polidori – protagonisti dell’incontro “Spider-Man: Le Voci del Multiverso”, in programma sabato 27 settembre alle ore 17:30. Le voci italiane ufficiali dei tre Spider-Man cinematografici (Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland) si esibiranno insieme sul palco in un racconto coinvolgente tra aneddoti, retroscena e performance dal vivo.



Gisella Cozzo – cantautrice italo-australiana, interprete di celebri jingles pubblicitari (tra cui "Coppa del Nonno", "ChanteClaire", "Coca Cola") sarà protagonista con il suo “Joy Summer Tour” nella serata di venerdì 26 settembre.



Giuliana Atepi – attrice, doppiatrice e storica voce di Radio Deejay, sarà presente il 26 e 27 settembre. Conosciuta anche per la sua voce ufficiale per Ilia, Rds e Rtl 102.5, parteciperà a panel e presentazioni.



Alessandro Campaiola – doppiatore di personaggi iconici dell’animazione e del cinema come Eren Jaeger ("L’attacco dei Giganti"), Saitama ("One-Punch Man") e Tye Sheridan ("Ready Player One"), sarà ospite domenica 28 settembre.

Monica Ward – tra le voci più iconiche del doppiaggio italiano, conosciuta per aver interpretato Lisa Simpson, Juniper Lee e molti personaggi Disney, sarà presente sabato 27 settembre con un intervento dedicato alla sua carriera e al progetto "WardLab", laboratorio creativo per giovani artisti e doppiatori.



Nella Artist Alley saranno inoltre presenti: Antonio Federico – artista reggino noto per le sue vignette a sfondo sociale, fondatore della prima Accademia del Fumetto in Calabria. Ospite durante tutte e tre le giornate della manifestazione. Fiore Manni – scrittrice, blogger ed ex conduttrice televisiva. Autrice di romanzi fantasy e content creator seguita da migliaia di lettori e lettrici, sarà presente in fiera per incontri e firmacopie. L’evento “Tesori del Mediterranea Cosplay Contest” del 31 luglio sarà, quindi, una vera e propria anteprima dell’atmosfera e dei contenuti che caratterizzeranno Reggio Calabria Comics 2025".