Presentato il programma dell’Estate Reggina: oltre 500 eventi a costo zero per i cittadini

Oltre 500 eventi da luglio a settembre, un investimento che si avvicina al milione e mezzo di euro ma nessun costo per i cittadini di Reggio Calabria. Musica, arte, cultura, sport, tradizione e molto altro in una ricchissima rassegna di spettacoli in cui non mancano nomi ed eventi di caratura nazionale e internazionale. Sono tante le conferme ma anche le novità nel programma dell’Estate Reggina 2025, presentata nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio alla presenza di diversi esponenti dell’Amministrazione comunale e della Città Metropolitana e di molti rappresentanti dell’associazionismo che hanno contribuito, in sinergia con i due enti, ad accrescere l’offerta culturale della città.

Tra le novità annunciate dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha passato in rassegna gli appuntamenti clou della stagione, c’è il «saluto al sole» (“Golden Hour Dj Set”) che avrà luogo tutte le sere dal 18 luglio al 21 settembre all’Arena dello Stretto con deejay internazionali, locali e aspiranti dj che accompagneranno «il tramonto più bello d’Italia». Poi il ritorno di “Sky Calcio mercato, l’originale” dal 14 al 18 luglio e, sempre all’Arena dello Stretto, un’altra novità: il Sunsetland Summer Festival con dieci concerti in programma (dall’11 al 20 agosto). Rappresentano «una scommessa vinta», e dunque vengono riproposti, festival come Morgana (67 eventi tra luglio e settembre), Radici (4-9 agosto), Cilea Liric & Classic (23-29 agosto), Lo Specchio Dipinto (13-30 agosto), e poi Estate dei Quartieri (15 luglio-15 settembre) ed Estate dei Reggini, per animare tutta la città, non solo il centro, con centinaia di iniziative realizzate anche grazie all’approccio partecipativo già sperimentato con successo nel periodo natalizio con il coinvolgimento attivo delle associazioni reggine.

E ancora: eventi storicizzati realizzati da associazioni con il contributo dei due enti come “I tesori del Mediterraneo” (29 luglio-3 agosto), “Eco Jazz” (11-15 luglio), ulteriori novità come “Gira lu mundu” (18 agosto), e poi i Caffè letterari di Rhegium Julii (luglio-agosto), eventi sportivi come “Operazione nostalgia” (6 settembre allo stadio Granillo) e il Triathlon dei due mari (7 settembre), “Chi non ride è fuori moda” (raccontando Giacomo Battaglia con Gigi Miseferi, 11 settembre), “Stelle d’estate” (iniziative itineranti del Planetarium Pythagoras), il Reggio Comics (26-28 settembre) e, ovviamente, le Feste Mariane.

«C'è un verbo secondo me molto potente – ha commentato il sindaco Falcomatà – che è scegliere. Io credo che questa città per tanti anni non abbia avuto la possibilità di scegliere. L’obiettivo ora è allargare sempre di più gli orizzonti, investendo in cultura ma senza costi per i cittadini, perché si tratta di eventi gratuiti finanziati con fondi europei vincolati che, dunque, non vengono sottratti ad altri servizi e hanno impatto zero per la collettività. Lo facciamo attraverso una programmazione culturale importante, diamo ai cittadini e ai turisti la possibilità di scegliere come vivere l’estate a Reggio Calabria, perché la città lo merita. La città ha dimostrato di essere all'altezza dei grandi eventi e ciò rappresenta una crescita per il territorio».

L’assessore comunale alla “Città europea e resiliente”, Carmelo Romeo, ha poi parlato di «una visione che, sulla scia del lavoro fatto per la candidatura a Capitale italiana della Cultura, va avanti attraverso il confronto con le associazioni e grazie a risorse intercettate con impegno e progettualità».

I consiglieri delegati Filippo Quartuccio (Città Metropolitana) e Giovanni Latella (Comune) hanno infine posto l’accento sullo «sforzo profuso dai due enti in questi mesi nella pianificazione delle attività» e sul «protagonismo di associazioni e cittadini nella valorizzazione del territorio attraverso la cultura e lo sport».