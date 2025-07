Scontro tra tre auto nel crotonese, donna estratta dalle lamiere

Una donna finita in ospedale ed altre che hanno riportato delle ferite lievi: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto dieci muniti prima delle 13 in località Sovereto, lungo la Strada Statale 106, al km 227, nel crotonese.

Sul luogo del sinistro, che ha interessato tre autovetture, sono intervenuti immediatamente gli uomini dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale che hanno estratto dalle lamiere la donna per poi affidarla alle cure del personale sanitario del Suem 118, che l’ha trasferita al “San Giovanni di Dio”. Le altre persone state assistite sul posto.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza l’area e i mezzi, così da prevenire ulteriori situazioni di pericolo. Intervenuta anche la Polizia Stradale per quanto di competenza e per la regolazione del traffico.