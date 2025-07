Controlli su strada nel Crotonese, due arresti

Con l’estate ed il conseguente aumento delle presenze turistiche nel crotonese, le forze dell’ordine – coordinate dalla Prefettura - hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza di cittadini e villeggianti.

Un impegno che vede coinvolti attivamente, ovviamente, i Carabinieri del Comando Provinciale, che negli ultimi giorni hanno aumentato la loro presenza grazie anche all’impiego della nuova Stazione Mobile, recentemente messa a disposizione per rafforzare il presidio nelle aree più sensibili.

I servizi su strada

A supporto dei servizi su strada, il nuovo mezzo, dotato di strumentazioni tecnologiche e postazioni operative, ha consentito di aumentare l’efficacia dell’attività sul campo, fungendo anche da punto di riferimento per i cittadini.

L’impiego della Stazione Mobile, dotata di tecnologie moderne e in grado di garantire un contatto diretto con la popolazione, rientra in una più ampia strategia di prossimità e prevenzione, volta ad assicurare una presenza costante ed efficace dell’Arma sul territorio.

Le attività ad Isola

Nel corso delle attività, i militari di Isola Capo Rizzuto e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno tratto in arresto due persone: la prima per violazione delle prescrizioni imposte dai domiciliari; la seconda per evasione, essendosi allontanata arbitrariamente dalla sua abitazione, dove era sottoposta alla misura detentiva. I due sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica locale, guidata da Domenico Guarascio.