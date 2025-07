Palmi. Scoperti allacci abusivi alla rete idrica

Nella giornata di martedì scorso, durante un’operazione di controllo del territorio di Palmi, il personale tecnico del Consorzio Acquedotto Vina, con il supporto operativo dei Carabinieri della locale stazione, ha scoperto, in località Malopasso, un allaccio abusivo alla rete idrica cittadina.

Nel corso di un altro intervento di controllo, sabato scorso, in contrada Monte Terzo, ne sono stati individuati altri tre. L’acqua sottratta illegalmente veniva utilizzata per irrigare terreni agricoli coltivati a pomodori, melanzane e altri ortaggi.

I rinvenimenti sono avvenuti a seguito di controlli incrociati sui consumi anomali registrati nella zona.

In tutti e quattro i casi gli accertamenti hanno portato alla scoperta di condutture realizzate clandestinamente, collegate direttamente alla rete dell’acquedotto comunale, eludendo completamente i dispositivi di misurazione e controllo.

Gli allacci, nascosti sotto uno spesso strato di terra e vegetazione, permettevano il prelievo continuativo di grandi quantità d’acqua, con danni economici significativi per il gestore del servizio idrico per l’uso illecito di una risorsa pubblica e con gravi disagi per gli altri utenti, che registravano ripetutamente mananze nelle loro abitazioni.

I militari dell’Arma e gli agenti della Polizia Locale, hanno proceduto a identificare i presunti responsabili, i quali dovranno rispondere di furto aggravato e con la multa che va dai 927 a 1.500 euro, oltre a dover risarcire il danno.

Il Sindaco Ranuccio, ha espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione e ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le forze dell’ordine nella tutela della rete idrica e della legalità: “L'acqua è un bene prezioso, da utilizzare in modo responsabile e secondo le regole. Ogni prelievo non autorizzato danneggia l'intera comunità.”

L’attività di repressione continuerà nei prossimi giorni nei distretti in cui si continuano a registrare consumi superiori a quelli rilevati complessivamente dai contatori installati presso le singole utenze.