La Stretto di Messina Spa diventa stazione appaltante: via libera all’emendamento

La Stretto di Messina Spa diventa ufficialmente una stazione appaltante. Un "ulteriore passo verso la realizzazione del ponte sullo stretto" afferma una nota del Ministero delle Infrastrutture, che questa mattina ha incassato il via libera delle commissioni ambiente e trasporti della Camera ad un apposito emendamento che prevedeva l'inserimento della società per azioni nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

Si tratta di modus operandi già colladuato dall'attuale governo, che aveva gestito allo stesso modo due precedenti società del genere: quella riguardante le olimpiadi invernali di Milano-Cortina e quella sull'allestimento del Giubileo. Il tutto servirebbe a "garantire un iter più rapido" e semplificato nell'ambito della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di contratti pubblici funzionali.

Un passo dunque definito come "necessario" per la realizzazione stessa del ponte, che il Governo si appresta ad inserire tra le opere militari strategiche per il paese, in modo da includerlo nelle spese richieste dalla Nato.