Maxi sequestro di marijuana, ritrovate 5,5 tonnellate. Valevano 11milioni

Oltre undicimila piante di canapa indiana alte fino a due metri e mezzo, in maggior parte in piena maturazione e quindi prossime al raccolto. Un quantitativo di stupefacente che sul mercato avrebbe avuto un valore che si stima superi addirittura gli undici milioni di euro.

Un altro duro colpo alla criminalità organizzata quello inferto nelle scorse ore dai finanzieri di Vibo Valentia e del Roan che hanno sequestrato delle piantagioni che si estendevano su un terreno di cinquemila metri quadrati ed attrezzate con un vasto e articolato impianto di irrigazione.

L’essiccatoio nella baracca

Sequestrati anche un fabbricato ancora in costruzione e un casolare nella disponibilità di un uomo che è stato arrestato in flagranza di reato, perché ritenuto il responsabile della coltivazione illegale.

Nelle immediate vicinanze delle aree interessate, scoperta poi una baracca usata come essiccatoio, al cui interno c’erano svariate attrezzature per la lavorazione della marijuana ed oltre tre chili di sostanza pronta per lo spaccio.

L’operazione si è svolta sotto la guida del Magistrato di turno della Procura di Vibo Valentia e del Procuratore Camillo Falvo, che ha impresso una chiara linea di intervento investigativo, finalizzata a ripristinare la legalità all’interno del territorio.