Belvedere Spinello: sorvegliato viola prescrizioni, arrestato

Un uomo di Belvedere Spinello, nel crotonese, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di firma, è stato arrestato dai carabinieri per aver violato le prescrizioni impostegli dalla misura di prevenzione.

Il soggetto era infatti tenuto a recarsi in caserma due volte a settimana per firmare il registro di controllo; tuttavia, in una recente occasione, non si è presentato all’orario previsto per poi raggiungere la caserma con oltre un’ora di ritardo, disattendendo in modo evidente le disposizioni.