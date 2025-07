Controlli a due macellerie nel reggino: sequestrati 280 kg di carne

I Carabinieri delle Stazioni di Africo e Brancaleone, nei giorni scorsi, ed in collaborazione coi colleghi del Nas, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, hanno effettuato un controllo congiunto presso due macellerie, riscontrando in entrambe i casi la vendita al dettaglio di carni e derivati senza la prevista tracciabilità, oltre che diverse carenze igienico-strutturali e violazioni alle procedure di autocontrollo previste dalla normativa di settore, al punto che, in un caso, è stata avanzata all’Asp anche la proposta di sospensione dell’attività.

Ai titolari sono stati così sequestrati complessivamente 280 kg di prodotti sprovvisti dell’indicazione di provenienza e, pertanto, ritenuti pericolosi per la salute dei consumatori, e gli sono state anche comminate sanzioni amministrative per oltre 9.000 euro.

L’attività di controllo è stata poi estesa ai lidi balneari della zona, che ogni anno richiamano migliaia di avventori: in questo quadro, sempre a Brancaleone, un titolare, anch’esso con precedenti, è stato sottoposto a verifica e sanzionato per violazioni dei protocolli Haccp, con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie.